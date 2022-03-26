Göztepe'de Burekovic'le yollar ayrıldı - Son Dakika
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Göztepe'de Burekovic'le yollar ayrıldı

26.03.2022 18:17
Göztepe'de Burekovic'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'de, Dzenan Burekovic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'de, Dzenan Burekovic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

2020-21 sezonunda Ujpest'ten transfer edilen Boşnak sol bek, sarı-kırmızılı formayı 32 resmi maçta terletti.


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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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