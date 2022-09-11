Göztepe'de Çapa ve Eroğlu gündemde - Son Dakika
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Göztepe'de Çapa ve Eroğlu gündemde

11.09.2022 11:23
Göztepe'de Çapa ve Eroğlu gündemde

SPOR Toto 1'inci Lig'de Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrılırken, yönetim adayları belirlemeye başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrılırken, yönetim adayları belirlemeye başladı. İlk 5 haftada 5 puan toplayıp zirve yarışının gerisinde kalan İzmir ekibinde Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu isimleri ön plana çıktı. Rasmus Ankersen başkanlığındaki yönetimin hafta sonuna kadar yeni çalıştırıcıyı belirlemek için yoğun bir çaba sarfettiği ifade edildi. Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu ile hafta içinde bir dizi görüşmelerde bulunacak kurmayların başka alternatifleri de listesinde tuttuğu kaydedildi. Ankersen ve ekibinin, şu an sadece amatör branşları yöneten eski başkan Mehmet Sepil'in de görüşünü alacağı vurgulandı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Çapa ve Eroğlu gündemde - Son Dakika

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