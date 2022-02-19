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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

19.02.2022 00:58
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren İzmir temsilcisi, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, taktiksel hücum çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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