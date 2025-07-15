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Göztepe'de Hedef Avrupa

Göztepe\'de Hedef Avrupa
15.07.2025 13:32
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İsmail Köybaşı, Teknik Direktör Stoilov'un talepkar olduğunu ve Göztepe'nin hedeflerine odaklandığını belirtti.

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un çok talepkar olduğunu söyleyerek, "Bu bizi özellikle de beni çok mutlu ediyor. Herkesin gelişmesini, yaş fark etmeden isteyen bir hocamız var" dedi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı oyunculardan İsmail Köybaşı ve Taha Altıkardeş, Lübliyana'nın Bled kasabasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini uzatan iki futbolcu da yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini ve yeni hedeflere odaklandıklarını belirtti. Kulüpten hiçbir zaman ayrılmak istemediğini ifade eden Köybaşı, "Ayrılmayı hiç düşünmedim. Sözleşmenin detaylarını zaten kulübümüz paylaştı. Bu kulübe ben bir kere girdim. İliklerime kadar hissettiğimi her an, her dakika söyledim. Bu devam edecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olduğum için, bu anı yaşadığım için, bu formayı giydiğim için çok mutlu ve gururluyum" cümlelerine yer verdi.

"Sabra ihtiyacımız var"

Teknik Direktör Stoilov hakkında da konuşan İsmail Köybaşı, "Çok talepkar bir hocamız var. Bu bizi özellikle de beni çok mutlu ediyor. Herkesin gelişmesini, yaş fark etmeden isteyen bir hocamız var. Ufak ufak uyum da sağlayacağız. Hedefler önemli. Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu ben çok net hissediyorum ve biliyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber yakalamış olduğumuz ivmeyi her geçen gün artırmalı ve geliştirmeliyiz. Bunun için güzel çalışıyoruz. Kolay olmayacak bazen sabra ihtiyacımız olacak. Bazen bir şeyleri ilk başta kazanamazsın ama son ana kadar mücadele edip orada kazanırsın. Bunun için de sabırlı, istekli ve coşkulu hareket etmeliyiz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taha Altıkardeş: "İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz"

Göztepe ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Taha Altıkardeş, Trabzonspor'da 1.5 yıl çok az süre bulduktan sonra Göztepe'de sürekli forma giymesinin kendisine çok iyi geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çok güzel bir renk kattık. Avrupa hedefiyle yola çıktık ve ucundan kaçırdık. Bizim için bir ısınmaydı. Bu yıl bunun bilinci altında çalışıyoruz. Yoğun antrenman temposuyla beraber burada da 2 hazırlık maçı yaptık. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz." - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, İsmail Köybaşı, Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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