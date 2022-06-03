Göztepe'de İrfan Can kuyruğu - Son Dakika
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Göztepe'de İrfan Can kuyruğu

03.06.2022 12:08
Göztepe'de İrfan Can kuyruğu

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın talipleri arttı.

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın talipleri arttı. Galatasaray'la da adı anılan 23 yaşındaki file bekçisini Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın istediği bildirildi. Kulüplerin, Göztepe yönetimine teklifleri götürdüğü açıklanırken, kulübü devretme görüşmeleri halen sonuçlanmayan eski başkan Mehmet Sepil'in 2 milyon Euro civarında bonservis talep ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR HALİL'İ BONSERVİSSİZ ALMAK İSTİYORGöztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı. Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi.


- İzmir
Göztepe'de İrfan Can kuyruğu
Göztepe'de İrfan Can kuyruğu
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Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan Can kuyruğu - Son Dakika


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