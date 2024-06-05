Göztepe'de Mamah kadroda tutulacak, Lundqvist ayrılacak

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah yeni sezonda kadroda tutulacağı ifade edilirken, Ramon-Pascal Lundqvist ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İç ve dış transferin yanı sıra gidecek oyuncular için de çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini uzatarak takımda tutmayı başardı. Daha sonra kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaşırken, sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayırdı.

İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda Mamah ile yeni sezonda da birliktelik düşünülürken, ara transfer döneminde takıma katılan Lundqvist ile de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu durumla alakalı alınacak aksiyonları kısa bir süre resmi sosyal medya hesaplarından açıklayacağı ifade edildi.

Öte yandan sezon başından beri Göztepe forması giyen Mamah, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 lig maçında 5 gol 2 asistlik performans sağlarken, ara transfer döneminde takıma katılan Lundqvist ise çıktığı 16 lig maçında 4 gol 3 asistlik katkı verdi.

Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımından transfer edilen Lundqvist'in Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, 2 sezondur Göztepe forması giyen Mamah'ın da 2025 yılına kadar kontratı sürüyor. - İZMİR