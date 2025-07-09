Göztepe'de Savunma Rekabeti Artıyor - Son Dakika
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Göztepe'de Savunma Rekabeti Artıyor

Göztepe\'de Savunma Rekabeti Artıyor
09.07.2025 12:32
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Göztepe, yeni sezon öncesi savunma hattına takviyeler yaparak rekabeti artırdı, ilk rakip CSKA 1948.

SÜPER Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göztepe'de savunmadaki rekabet üst seviyeye çıktı. Bu sezon sağ bek bölgesine Adana Demirspor'dan Arda Okan Kurtulan'ı, stopere de Brezilyalı Allan Godoi'yi monte eden sarı-kırmızılılarda en rahat bölge savunma hattı oldu. Özellikle Uğur Kaan Yıldız'ın da kirada olduğu Ankara Keçiörengücü'nden dönmesiyle sağ kanattaki oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Ogün Bayrak'la yola devam edip, Arda Okan'ı alan Göztepe'de Uğur Kaan da yeni sezon öncesi sağ bölge rekabetine ortak oldu. Defansın göbeğinde de oyuncu sayısı 5'e yükseldi. 37 yaşındaki Danimarkalı Lasse Nielsen ve Koray Günter'le vedalaşan Göztepe'de yerli oyuncular Taha Altıkardeş ve Furkan Şeker'in yanı sıra Bokele, Heliton ve Godoi kıyasıya forma rekabetine girdi. Geçen sezon orta sahada görev yapan ancak asıl mevkisi sol stoper olan Miroshi de önemli bir alternatif olarak takımda kaldı.

İLK RAKİP CSKA 1948

İzmir ekibinin defansın soluna ise mutlaka takviye yapacağı kaydedildi. Geçen sezon Djalma Silva'nın çapraz bağlarından sakatlanmasıyla tecrübeli kaptan İsmail Köybaşı, sol tarafta tek alternatif olarak bulunuyor. Sol kanat için arayışlarını sürdüren Göztepe'nin 20 Temmuz'da sona erecek Slovenya kampına kadar transferi bitirmesi bekleniyor. Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Göztepe, TSİ 17.30'da başlayacak müsabakada Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Slovenya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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