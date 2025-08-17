Göztepe'de Taha Altıkardeş: 'Galibiyet İçin Çıktık' - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Göztepe'de Taha Altıkardeş: 'Galibiyet İçin Çıktık'

17.08.2025 00:59
Göztepe'nin defans oyuncusu Taha, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmanın üzüntüsünü dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin defans oyuncusu Taha Altıkardeş, "Bugün galibiyet, 3 puan için çıktık sahaya. Her zaman öyle çıkıyoruz ama nasip olmadı." dedi.

Taha, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'de alışık oldukları bir atmosferde Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarını söyledi.

Tribünlerin çok coşkulu olduğunu aktaran Taha, taraftarların her maçta kendilerine çok önemli destek verdiğini dile getirdi.

Sahada taraftar desteğiyle karakterlerini yansıttıklarını belirten Taha, "Bugün galibiyet, 3 puan için çıktık sahaya. Her zaman öyle çıkıyoruz ama nasip olmadı. Önümüzdeki maçlar için artık daha çok çalışacağız. Kırmızı kartlar saha içerisinde olan şeyler. Yani hakem kararı. Saygı duyuyorum her zaman. Kırmızı kartlar, sarı kartlar bunlar normal şeyler." diye konuştu.

Taha Altıkardeş, genç Türk oyunculara güvenilmesini isteyerek, çok yetenekli gençlerin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
