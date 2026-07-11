Göztepe'den 10+4 Yabancı Memnuniyeti - Son Dakika
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Göztepe'den 10+4 Yabancı Memnuniyeti

Göztepe\'den 10+4 Yabancı Memnuniyeti
11.07.2026 16:09
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Göztepe Başkanı Ankersen, TFF'nin 10+4 yabancı kuralından memnun olduklarını belirtti.

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Ankersen, Göztepe'nin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında düzenlediği basın toplantısında, geçen sezonun ardından bu yıl daha başarılı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kulübün finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ankersen, bunun sürdürülebilir transfer politikası ve artan ticari gelirler sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarını kulübün oyun anlayışı ve uzun vadeli planlaması doğrultusunda yürüttüklerini vurgulayan Ankersen, "Biz en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Oyun stratejimize ve kulübümüzün kültürüne en uygun, gelişime açık ve kulübümüze değer katabilecek oyuncuları arıyoruz." dedi.

Romulo transferini bu modelin önemli örneklerinden biri olarak gösteren Ankersen, genç ve gelişime açık futbolcuları keşfedip hem sportif hem de ekonomik değer üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeni sezonda savunmadaki istikrarı koruyup hücum gücünü artırmak istediklerini belirten Ankersen, transfer döneminin sonuna kadar takıma yeni oyuncuların katılacağını, ayrılıkların da yaşanacağını ifade etti.

Kaleci transferi üzerinde de çalıştıklarını aktaran Ankersen, Arda Özçimen'in potansiyeline güvendiklerini ancak bu bölgede alternatifleri değerlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

"(10+4 yabancı kuralı) Bu karar bizim adımıza doğru"

TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankersen, şunları kaydetti:

"Yabancı kararıyla ilgili olarak biz 10+4'ün devam etmesinden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Mehmet Sepil ile beraber bunu her zaman değerlendiriyoruz ve bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Tabii ki bu yabancı kurulanın Türk futboluna finansal açıdan nasıl etkileri var, bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun çözümünün ise kendi Türk oyuncularınızı akademinizden yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Ben bunu düşünüyorum. Bu nedenle akademimize büyük önem veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Söylediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı bu karar bizim adımıza doğru."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den 10+4 Yabancı Memnuniyeti - Son Dakika

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