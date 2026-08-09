Göztepe'den Hazırlık Dönemine Takım Olun - Son Dakika
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Göztepe'den Hazırlık Dönemine Takım Olun

Göztepe\'den Hazırlık Dönemine Takım Olun
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Göztepe, yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Göztepe, yeni sezon öncesinde 7 hazırlık maçına çıkarken 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık dönemi kapsamında çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezon öncesini yenilgisiz tamamladı. Hazırlık maçlarının 5'ini Slovenya'nın Bled kasabasında oynayan Göztepe, ilk sınavında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi, ikinci maçında ise Ukrayna temsilcisi Cherkasy karşısında aynı skorla galip geldi. Bled'deki üçüncü karşılaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Göztepe, dördüncü hazırlık maçında ise Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi, Slovenya'daki son hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Rudes ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye'ye dönen Göztepe, hazırlıklarına İzmir'de devam etti. İlk olarak Bodrum FK ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-0 mağlup etti. Göztepe, dün oynanan son hazırlık maçında ise Trabzonspor'u 2-1 yenerek hazırlık dönemini galibiyetle noktaladı. Böylece İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, şimdi gözünü Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna çevirdi. Göztepe, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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