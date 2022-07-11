Göztepe'den Hüsamettin hamlesi - Son Dakika
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Göztepe'den Hüsamettin hamlesi

11.07.2022 12:54
Göztepe'den Hüsamettin hamlesi

TRANSFER sezonunda Nijeryalı golcü Obinna Mamah, İngiliz ofansif orta saha Romal Palmer ve ön libero Berkay Atay ile sözleşme imzalayıp, Medipol Başakşehir'den genç kaleci Berkin Özgür ve 1461 Trabzon'dan sol bek Yunus Emre Gedik'le prensipte anlaşan Göztepe'den sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER sezonunda Nijeryalı golcü Obinna Mamah, İngiliz ofansif orta saha Romal Palmer ve ön libero Berkay Atay ile sözleşme imzalayıp, Medipol Başakşehir'den genç kaleci Berkin Özgür ve 1461 Trabzon'dan sol bek Yunus Emre Gedik'le prensipte anlaşan Göztepe'den sürpriz bir hamle geldi. Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Altınordu ile yollarını ayıran forvet Hüsamettin Yener'le görüşmelere başladı.

Son 2 buçuk sezonunu Altınordu'da geçiren 27 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'nin teklifine olumlu baktığı ve tarafların en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Altay'ın altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan deneyimli golcü, 10 sezon siyah-beyazlı takımda görev aldı. Altınordu'ya 2019-20'nin devre arasında imza atan Hüsamettin, kırmızı-lacivertli formayla toplam 14 gol attı. Hüsamettin transferinde sona yaklaşan Göz-Göz'ün Medipol Başakşehirli sol bek Mete Kaan Demir'le de temasları sürüyor.


- İzmir
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Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Son dakika haberleri... Göztepe transfere ağırlık verdi Son dakika haberleri... Göztepe transfere ağırlık verdi
Kaynak: DHA

1461 Trabzon, Yunus Emre, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Hüsamettin hamlesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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