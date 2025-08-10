Göztepe\'den sezona sükseli başlangıç

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor le Göztepe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
