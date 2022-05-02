Göztepe'den tarihi hezimet - Son Dakika
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Göztepe'den tarihi hezimet

02.05.2022 12:05
Göztepe'den tarihi hezimet

Spor Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek adeta tarihi hezimete uğradı.

Spor Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek adeta tarihi hezimete uğradı. Puan aldığı takdirde hem Çaykur Rizespor hem Altay'ın matematiksel olarak küma düşeceği maçta as kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, kurtuluş mücadelesi veren rakibi karşısında taraftarının önünde utanç tablosu yaşadı.

Tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Göztepe en son iç sahada Beşiktaş'a 6 farklı skorla yenilmişti. Göz-Göz, Süper Lig'de en son 2001-02 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'nda Beşiktaş'a 6-0 kaybetmişti.  Göztepe, Süper Lig'deki tarihinde iç sahada ilk kez 7 gol birden yedi. Eski adı 1'inci Lig şimdiki ismiyle Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan deplasmanda 7 gol yiyen Göztepe, sahasında taraftarına ilk defa böylesine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ 7 GOL ATTI

Göztepe, 1974-75 sezonunda Fenerbahçe'ye İstanbul'da 7-1 kaybetti. İnönü Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı hezimete uğrayan İzmir temsilcisi 2002-2003 sezonunda da yine aynı statta kalesinde 7 gol gördü. Beşiktaş'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2 Mart 2003'te İnönü Stadı'na çıkan Göztepe müsabakayı siyah-beyazlılara karşı 7-3'lük skorla kaybetti.

TARAFTAR İSYAN ETTİGöztepeli futbolseverler ise kümede kalmak için çırpınan Çaykur Rizespor karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından adeta isyan etti. Takımı sahaya çıkarken yuhalayıp, özellikle kaptan Halil Akbunar ve orta saha Yalçın Kayan'ı maç boyunca ayaklarına her top geldiğinde ıslıklayan tribünler, idare menajer İlhan Şahin'i istifaya davet etti. Fark açılınca sahaya sırtlarını dönen Göztepeli taraftarlar, Çaykur Rizespor'u ise attıkları her golden sonra alkışladı.GENÇ EGE'YE SEVGİ GÖSTERİSİSarı-kırmızılılar maç bitiminde genç futbolcular hariç tüm takımı ıslıkladı. Göztepe'nin altyapısından yetişen genç golcü Ege Özkayımoğlu'na ise sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 3 hafta önce annesinin vefatıyla sarsılan Ege'yi 90 dakika bitiminde tüm tribünler bağrına bastı. Tribünleri dolaşıp taraftarın sevgi gösterilerine karşılık veren Ege oldukça duygusal anlar yaşadı.SABUNCU AĞIR YENİLGİYLE BAŞLADI

Göztepe'de Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın ayrılığı sonrası bu sezonki dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu da ilk maçında beklemediği bir skorla karşı karşıya geldi. Maç sonu oldukça üzüntülü olan Sabuncu, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, çok üzgünüm. Kalan 3 maçta geleceğimiz olan genç futbolcuları göreceğiz. Onlar Göztepe geleceğinin teminatı" mesajını verdi.


Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
Göztepe'den tarihi hezimet
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Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'den tarihi hezimet - Son Dakika


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