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Göztepe derbi için kenetlendi - Son Dakika

Göztepe derbi için kenetlendi

03.02.2022 11:12
Göztepe derbi için kenetlendi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i (D) yenerek düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Altay'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Göztepe, en son 1966-67 sezonunda Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi gerçekleştirdi. O sezon şimdiki adıyla Süper Lig eski adıyla 1'inci Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan Göz-Göz; Altınordu, İzmirspor, Ankara Demirspor, Galatasaray ve İstanbulspor'u yenerek art arda 5 maçını kazandı.

Bir daha Süper Lig'de hiç 5 maç üst üste kazanamayan Göztepe, son dönemin en uzun galibiyet serisini ise 2013-14 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaptı. O sene Play-Off oynayan ancak 1'inci Lig'e çıkamayan Göztepe, 7 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Altay mücadelesine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, son haftalardaki performansıyla taraftarını oldukça umutlandırdı. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncusu Soner'in cezası sona erdi. Göztepe'de stoper Mihojevic ve yeni transferlerden orta saha Tannane'nin de tamamen iyileşmesi teknik direktör Nestor El Maestro'nun elini güçlendirdi.


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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Pazar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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