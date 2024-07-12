Göztepe, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, eski oyuncusu Ekrem Kılıçarslan'ı yeniden kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Ekrem, daha önce de Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinde de oynamıştı. Ayrıca, genç oyuncu Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Teksüt Bandırmaspor'a kiralandığı bildirildi.

12.07.2024 23:13
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Ekrem, daha önced de Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinde de forma giydi.

Açıklamada ayrıca genç oyunculardan Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu Teksüt Bandırmaspor'a kiralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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