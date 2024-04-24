Göztepe Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile Anlaştı - Son Dakika
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Göztepe Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile Anlaştı

Göztepe Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile Anlaştı

Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Şahin Ateşdağlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ateşdağlı, basın toplantısında büyük bir camiada çalışacak olmanın mutluluğunu dile getirdi. Göztepe'nin başarılı bir yapılanmaya sahip olduğunu vurgulayan Ateşdağlı, takımın en üst ligde kalıcı olacağını söyledi. Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ise gençlere önem vereceklerini ve 100. yılda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

24.04.2024 12:50
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Göztepe, erkek basketbol takımının başına Başantrenör Şahin Ateşdağlı'nın getirildiğini ve 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile anlaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ateşdağlı, "Büyük bir camiada tekrar çalışacağım için çok mutluyum. Sizler gibi bu kadar bu işin içerisinde olan yıllarca bu kulübe hizmet etmiş ve dışarıdan basın olarak desteklemiş olan insanların önünde olmak benim için gerçekten çok keyifli ve gurur verici bir şey. Benim için yaklaşık 20 yıl önce burada eksik kalmış bir şey var. Bir hikaye var. O hikayeyi tamamlamak için ilk konuşmamızda sonra burada olmayı hiç uzatmadan kabul ettim. Ben yarım kalan hikayeyi bitirmek için burada olmak istediğimi ifade ettim. O açıdan benim için çok önemli bir yer olacak burası. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Şahin Ateşdağlı: "İnanılmaz bir ekip var"

Doğru bir yapılanmayla nelerin yapılabileceğini yıllardır Göztepe'nin gösterdiğini dile getiren Şahin Ateşdağlı, "Şimdi basketbolda da başkanımla beraber uzaktan olsa da takip ettiğim bir yapılanma var. 3 senelik ve altı dolu ilerleyen bir sistem var. O sistem bizimle beraber tabii ki burada sadece tek başıma ben değil, kuracağımız ekiple beraber birlikte ilerleyeceğiz. Ama aynı zamanda Göztepe'yi çok yukarıya çıkaracağını düşündüğüm teknik ve idari ekip olacak. Burada en önemli şey de şu; buraya geldikçe her gün yeni bir yüzle tanışıyorum. Ama bu işin bu taşın altına elini sokmuş, burada inanılmaz çok sayıda insan var ve bu insanların hepsi çok enerjik, çok üst düzeyde bu işe enerji harcayan insanlar. Bu da çok keyif verici bir şey. Biz antrenörler açısından baktığımızda, bu enerjiyi bizim de sahada sizlere vereceğimizi, taraftarlara vereceğimizi ve hep beraber Göztepe'nin hak ettiği yer olan en üst ligde kalıcı bir şekilde altı dolu bir şekilde olacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da bana düşen ne varsa ben elimden geleni ve aynı şekilde sahaya çıkan herkes elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.

Başladıkları maceranın uzun bir maraton olduğunu söyleyen Başantrenör Ateşdağlı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunun da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çok kolay olmayacak bazı şeyler. Ama dediğim gibi doğru yapılanma, doğru bir yönetim ile sahada düzgün bir şekilde temsil edilerek en iyi şekilde Göztepe'yi hedeflediğimiz noktaya getireceğimizi düşünüyorum."

Atakan Atalar: "50 kişilik ekip var"

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, "Biz gençlere önem vereceğiz. Onlar bizim için her şey. Gelecek sezondan itibaren de keyif verecek takım kuracağız. Göztepe Basketbol'un başarılı olması için arka tarafta çalışan 50 kişilik bir ekip var. Biz çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Göztepe'yi 100. yılda da şampiyon yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile Anlaştı - Son Dakika

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