Göztepe, Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek 3 puan aldı

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
Büyük bir baskı altında oynadıklarını dile getiren Stoilov, "Oyuncularımız bu maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlardı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu bizim rakibimizin biraz daha önüne geçirdi ve bizi Süper Lig hedefinde biraz daha öne itti diyebiliriz ama henüz hiçbir şey bitmedi. Belki bazıları diyordur şimdiden 'Süper Lig'deyiz'. Ama böyle bir düşüncesi olan varsa ben buna kesinlikle katılmıyorum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Ben ve oyuncularım bir sonraki maçlarımıza çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. En az 2 maç daha kazanmalıyız. Bunu yapmazsak çok büyük sıkıntı yaşarız." dedi.
Stoilov, kendilerini sürekli destekleyen taraftarlar için oyuncuların her zaman en iyi performansı vermeleri gerektiğini, önümüzdeki maçları kazanıp, Süper Lig'e çıkacaklarını sözlerine ekledi.
Erzurumspor FK cephesi
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakipleri Göztepe'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.
Oyuna iyi başlayamadıklarını ve birinci dakika gol yediklerini vurgulayan Kutlu, "İlk 20-30 dakikada yediğimiz golün tedirğinliğiyle Göztepe bize üstünlük kurdu. İlk yarının son 15 dakikası oyunu dengeler gibi olduk. Pozisyona giremedik ama Göztepe'ye de pozisyon vermedik. İkinci yarı da iyi başlamıştık, Göztepe ile dengeli oyun oynuyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe çok diri, istekli ve fiziki açıdan da çok önemli bir takım. Bugün günümüzde değildik. Oyuna bir türlü giremedik. İstediğimiz sonucu da alamadık." diye konuştu.
Kutlu, Sakaryaspor maçını kazanmaları durumunda play-off şanslarının devam edebileceğini sözlerine ekledi.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo ve Dennis'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
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