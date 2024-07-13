Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı

Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı

Göztepe, Süper Lig'e yeni transfer olan eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkam Kömür ise Bandırmaspor'a kiralandı.

13.07.2024 10:13
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Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare ve Koray Günter'i transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de kaleye bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ekrem Kılıçarslan'a Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe'de 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkam Kömür, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Bandırmaspor'a kiralandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekrem Kılıçarslan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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