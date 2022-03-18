Göztepe, evinde Alanyaspor'a karşı galibiyet istiyor - Son Dakika
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Göztepe, evinde Alanyaspor'a karşı galibiyet istiyor

18.03.2022 11:25
Göztepe, evinde Alanyaspor'a karşı galibiyet istiyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 yenilerek bitime 9 maç kala 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, yarın evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 yenilerek bitime 9 maç kala 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, yarın evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Zorbay Küçük görev alacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda kart cezalıları orta saha Aytaç Kara ve sol bek Berkan Emir mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavileri süren Atınç Nukan, Moubandje, Burekovic ve Mihojevic de Alanyaspor'a karşı oynayamayacak. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5, 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi. Kurtuluş hattına kendisine en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 8 puan fark bulunan Göztepe, son 6 maçını üst üste kaybederek kritik haftalara ateş hattında girdi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe, evinde Alanyaspor'a karşı galibiyet istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe, evinde Alanyaspor'a karşı galibiyet istiyor - Son Dakika
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