Hafta başından beri İzmir 'de bulunan başkan Rasmus Ankersen'in de takip edeceği karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Göztepe, 7 maçta topladığı 8 puanla haftaya 14'üncü sırada başladı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe evinde Tuzlaspor'la oynayacak - Son Dakika

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