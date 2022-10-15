Göztepe evinde Tuzlaspor'la oynayacak - Son Dakika
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Göztepe evinde Tuzlaspor'la oynayacak

15.10.2022 10:55
Göztepe evinde Tuzlaspor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay olarak geçen Göztepe, yarın evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay olarak geçen Göztepe, yarın evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıklarını atlatan Palmer, Erhan ve Emre görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

Hafta başından beri İzmir'de bulunan başkan Rasmus Ankersen'in de takip edeceği karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Göztepe, 7 maçta topladığı 8 puanla haftaya 14'üncü sırada başladı.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe evinde Tuzlaspor'la oynayacak - Son Dakika

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