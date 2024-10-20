Göztepe Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

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SÜPER Lig'de milli aranın ardından 9'uncu hafta maçında İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 1-0 yenik ayrılarak taraftarını üzdü. Bu sezonki 4'üncü dış saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar henüz galibiyetle tanışamadı. Gurbette Antalyaspor'la golsüz, Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kalan Göztepe, Samsunspor'a 4-3, son olarak Eyüpspor'a da 1-0 kaybetti. Göz-Göz, maçın 88'inci dakikasında ise mutlak golü kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Kaleci Berke ile karşı karşıya kalan Romulo topu kaleye gönderemezken, pozisyonun devamında bu kez Tijanic yüzde yüzlük fırsatı değerlendiremedi. Göztepeli futbolseverler ise İstanbul'a adeta akın etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler takımlarına büyük destek verdi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise yedikleri golü tamamen kendi hatalarından kaynaklandığını dile getirdi. Maçın büyük bir mücadeleye sahne olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, "Bireysel hata kalemizde golü görmemize neden oldu sonra da rakip maçı kazandı. Eyüpspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Eyüpspor'u tebrik ederim. Maçta birçok fırsat da yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Deplasmanda yakaladığımız fısatları değerlendiremezsek puan almamız elbette zorlaşacaktır. Biz lige yeni katılan genç bir takımız. Birlikte çalışıp fikirleri sahaya uyarlamak zaman alacaktır" dedi.

'FIRSATLARI KAÇIRDIK'

Galibiyetleri hak etmeleri gerektiğini ifade eden Stanimir Stoilov, "Bu maçı berabere bitirebilirdik. Samsunspor maçını da öyle. Ancak her zaman karşılaşmalar istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Genç oyuncularımızla hırsla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fırsatlar ayağımıza geliyorsa, bunları değerlendirmesini iyi öğrenmeli ve iyi bilmeliyiz. Bu maçta bunun örneklerini yaşadık. Biz fırsatları gole çeviremedik, rakibimiz ise ayağına gelen fırsatı kaçırmadı ve maçı kazandı" yorumunu yaptı.

MATSUKI'DEN KÖTÜ OYUN

Göztepe'nin sezon başında Southampton'dan kiraladığı Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki, Eyüpspor deplasmanında adeta saç baş yoldurdu. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Japon oyuncu sezon başından bu yana beklentileri karşılayamadı. Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, kaybettiği toplarla adeta rakibe ikramlarda bulundu. Eyüpspor, yine Matsuki'nin kaptırdığı top sonrası 19'uncu dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle öne geçti ve maçı da 1-0 kazandı. Matsuki, kötü performansının ardından ikinci yarının başında yerini Victor Hugo'ya bıraktı.