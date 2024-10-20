Göztepe Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 9'uncu hafta maçında İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 1-0 yenik ayrılarak taraftarını üzdü.

20.10.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 9'uncu hafta maçında İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 1-0 yenik ayrılarak taraftarını üzdü. Bu sezonki 4'üncü dış saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar henüz galibiyetle tanışamadı. Gurbette Antalyaspor'la golsüz, Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kalan Göztepe, Samsunspor'a 4-3, son olarak Eyüpspor'a da 1-0 kaybetti. Göz-Göz, maçın 88'inci dakikasında ise mutlak golü kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Kaleci Berke ile karşı karşıya kalan Romulo topu kaleye gönderemezken, pozisyonun devamında bu kez Tijanic yüzde yüzlük fırsatı değerlendiremedi. Göztepeli futbolseverler ise İstanbul'a adeta akın etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler takımlarına büyük destek verdi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise yedikleri golü tamamen kendi hatalarından kaynaklandığını dile getirdi. Maçın büyük bir mücadeleye sahne olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, "Bireysel hata kalemizde golü görmemize neden oldu sonra da rakip maçı kazandı. Eyüpspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Eyüpspor'u tebrik ederim. Maçta birçok fırsat da yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Deplasmanda yakaladığımız fısatları değerlendiremezsek puan almamız elbette zorlaşacaktır. Biz lige yeni katılan genç bir takımız. Birlikte çalışıp fikirleri sahaya uyarlamak zaman alacaktır" dedi.

'FIRSATLARI KAÇIRDIK'

Galibiyetleri hak etmeleri gerektiğini ifade eden Stanimir Stoilov, "Bu maçı berabere bitirebilirdik. Samsunspor maçını da öyle. Ancak her zaman karşılaşmalar istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Genç oyuncularımızla hırsla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Fırsatlar ayağımıza geliyorsa, bunları değerlendirmesini iyi öğrenmeli ve iyi bilmeliyiz. Bu maçta bunun örneklerini yaşadık. Biz fırsatları gole çeviremedik, rakibimiz ise ayağına gelen fırsatı kaçırmadı ve maçı kazandı" yorumunu yaptı.

MATSUKI'DEN KÖTÜ OYUN

Göztepe'nin sezon başında Southampton'dan kiraladığı Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki, Eyüpspor deplasmanında adeta saç baş yoldurdu. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Japon oyuncu sezon başından bu yana beklentileri karşılayamadı. Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, kaybettiği toplarla adeta rakibe ikramlarda bulundu. Eyüpspor, yine Matsuki'nin kaptırdığı top sonrası 19'uncu dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle öne geçti ve maçı da 1-0 kazandı. Matsuki, kötü performansının ardından ikinci yarının başında yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.