Göztepe Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.