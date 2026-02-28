Göztepe - Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Berabere Bitti - Son Dakika
Göztepe - Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Berabere Bitti

28.02.2026 21:30
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Eyüpspor'un mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Antunes, Krastev, Juan, Janderson

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter, Pintor, Umut Bozok, Torres

Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

8. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltıda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

24. dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top, defans oyuncularından sekip Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında sol çaprazdaki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere attı.

30. dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

