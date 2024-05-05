Göztepe, Eyüpspor'u 3-0 yenerek ikinci kez mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Eyüpspor'u 3-0 yenerek ikinci kez mağlup etti

Göztepe, Eyüpspor\'u 3-0 yenerek ikinci kez mağlup etti

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek bu sezon rakibini ikinci kez mağlup etti. Göztepe, son maçlar öncesi liderlik şansını sürdürüyor.

05.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek bu sezon rakibini ikinci kez mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ile Göztepe, 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. İstanbul ekibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon rakibini ikinci kez mağlup etti. Son maçlar öncesi liderlik şansını bulunduran İzmir temsilcisi, rakibinin son haftada kaybetmesi, kendisinin de yenmesi durumunda sezonu birinci sırada tamamlayacak.

Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "11'e 11 olan bölümde de üstün olan taraf bizdik. Daha sonra 1-0 oldu ve ardından kırmızı kart geldi. Bu bölümden sonra Eyüpspor için işlerin zorlaştığını düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum Çünkü maçtan önce oyuncularım çok ciddi bir şekilde antrenman yaptı. Aynı şekilde maçta da ciddi bir şekilde oynayıp, galip geldiler. Uzun kutlamalar yaptık. Ardından ise kısa bir hazırlanma sürecimiz oldu ama oyuncularım hem kutlama yapmayı hem de ciddi bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi. Bu durumdan ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Onlar da Süper Lig'e yükselmeyi hak etti. Eyüpspor çok iyi bir takım. Çok iyi hocaya sahip bir takım. Onlara da gelecek sezon için başarılar diliyorum" dedi.. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol, Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Eyüpspor'u 3-0 yenerek ikinci kez mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
23:33 Polisten kaçarken tarlaya uçtular Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı Polisten kaçarken tarlaya uçtular! Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 11:50:01. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Eyüpspor'u 3-0 yenerek ikinci kez mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement