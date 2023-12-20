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Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. - Son Dakika
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Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta Mamah, Messaoudi, Yalçın Kayan ve Ahmed Ildız'ın attığı gollerle Göztepe üstünlük sağladı.

Göztepe, Eyüpspor\'u 5-1 mağlup etti.
20.12.2023 - 22:13,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ogün yerden pasını verdi. Messaoudi topu dokunamadı ve rakip savunmanın dengesini bozdu. Bu hareketten sonra Mamah sağ çaprazdan yaptığı tek vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

10. dakikada Mamah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Messaoudi, ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

45. dakikada kullanılan taç atışında topla buluşan Ahmed, şık bir hareketle ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

53. dakikada sağ kenardan çizgiye inen Mamah, ceza sahasına ortasını yaptı, top Claro'nun müdahalesiyle dışarı çıktı. VAR'dan karşılaşmanın hakemine uyarı geldi ve pozisyonu izleyen Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Yalçın Kayan'ın şutu ağlara gitti. 3-1

70. dakikada Tijanic'in pasında ceza sahasını yakın bir noktada topla buluşan Ahmed'in vuruşunda top filelerle buluştu. 4-1

87. dakikada sağ kenardan çizgiye inmeye çalışan Traore, Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Ahmed, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Nurettin Dinçer Demir, Abdülhamit Söyler

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan (Ahmed Ildız dk. 67), Doğan Erdoğan, Kenneth Mamah (Aliou Traore dk. 84), David Tijanic (Celil Yüksel dk. 84), Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 26)

Yedekler: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Ali Dere, Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik, Fıratcan Üzüm, Mame Diouf

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Murat Uçar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Fredy, Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 45+5), Recep Niyaz (Mete Kaan Demir dk. 63), Ahmed Kutucu, Prince Ampem (Melih Kabasakal dk. 84), Gianni Bruno (Mustafa Pektemek dk. 84)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Hüseyin Maldar, Svit Seslar

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Mamah (dk. 4), Messaoudi (dk. 10), Yalçın Kayan (dk. 56), Ahmed Ildız (dk. 70 ve 85) (Göztepe), Ahmed (dk. 45) (Eyüpspor) - İZMİR

Kaynak: İHA
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