Göztepe, ezeli rakibi Altay\'ı 4-0 mağlup ederek yoluna devam etti

Spor

1'inci Lig'de ezeli rakibi Altay'ı Gürsel Aksel Stadı'nda 4-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışında yoluna tam gaz devam etti. Kümede kalma mücadelesi veren siyah-beyazlılar karşısında rahat bir galibiyet alan Göztepe, 42 puana yükselip 2'nci sıradaki yerini korudu. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde Yalçın (2), Messaoudi ve Taha ile gol şov yapan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı. Işık şovları ve derbiye özel seçilen şarkılarla ezeli rakibine göndermelerde de bulunan Göztepe'de oyuncular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı adeta karnaval yerine çevirdi.

GÜRSEL AKSEL'DE İLK

Göztepe, Altay'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez yenmenin de mutluluğunu yaşadı. Yeni stadında ilk kez 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de Altay'ı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 yenildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de oynanan maçta ise çıkan olaylar gündeme damga vurdu. Maçın golsüz berabere devam ettiği sırada, 19'uncu dakikada Altay tribünlerinden atılan fişek Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Ardından Göztepeli bir taraftar sahaya girip Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile saldırdı. İki takım da olaylı derbinin ardından hükmen 3-0 mağlup ilan edildi. Bu sezon ilk yarıda Alsancak Stadı'nda oynanan maçı da 1-0 kazanan Göz-Göz, siyah-beyazlı rakibine son iki maçta da puan vermedi.

"DAHA FAZLA GOL ATMALIYDIK"

Göztepe'nin başında çıktığı 9'uncu maçta 7'nci galibiyetini elde eden teknik direktör Stanimir Stoilov, çok değerli 3 puanı aldıklarını vurguladı. Derbilerin her zaman heyecan dolu geçtiğini anlatan 56 yaşındaki teknik adam, "Derbileri kazanmak her zaman güzeldir. Futbol anlamında ise biraz gergindik. Sahada daha kaliteli işler göstereceğimize inanıyorum. Özellikle maçın ikinci yarısında, oyun da açılınca daha özgüvenli olmalıydık. Daha isabetli sonuçlandırmalar yapmalı ve daha fazla gol atmalıydık" diye konuştu.

"TARAFTARA GÜZEL ARMAĞAN VERDİK"

Futbolcuların oyun kalitesinden çok galibiyete odaklandığını belirten Stoilov, "Oyuncularımız taraftarımıza çok güzel bir armağan verdi. Biz çalışmaya devam etmeliyiz. Oyun kalitemizi daha yukarılara çekmeliyiz. Altay maçı farklı bir maç olsaydı, futbol anlamında mutlu olduğumu söyleyemezdim. Ancak derbi galibiyeti yaşandığı için mutluyum" yorumunu yaptı.

Göztepe gelecek hafta Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.