Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

06.05.2022 13:57
Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır - Son Dakika


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