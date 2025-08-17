Göztepe, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

Göztepe, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı
17.08.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Fenerbahçe ile iç sahada 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı, performansı beğenildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak 1 puan alsa da, sergilediği performansla beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir ekibi ligin ilk 2 haftasında önemli işlere imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu hafta da Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı. 61. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahada gösterdiği oyun ve mücadeleyle 1 puan almayı başaran Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında taraftarlarını memnun etti. Böylece İzmir ekibi, ilk iki maçında 4 puan toplayarak yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Taraftardan takımlarına destek

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de taraftarlar takımlarını bağrına bastı. Maçın bitimiyle birlikte tüm oyuncularını tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculara performanslarından memnun olduklarını dile getiren tezahüratlar yaptı. Sosyal medyada da Göztepe'nin sergilediği oyun birçok futbolsever tarafından beğenilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da, "Duvar gibi savunma yaptılar. Hem oyuncularının hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunma yapıyorlardı. Üç savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, diğeri ise 1.89 boyundaydı. Orta saha oyuncuları da çok fazla koşuyordu. Her top için, her ikili mücadelede ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor" ifadelerine yer verdi.

Lis, kendini affettirdi

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde eleştirilerin odak noktası olan kaleci Mateusz Lis, Fenerbahçe maçının 90+4. dakikasında kurtardığı penaltıyla sarı-kırmızılı taraftarlara kendisini affettirdi. Polonyalı file bekçisinin kaledeki yerini daha da sağlamlaştırdığı ifade edildi. 28 yaşındaki kaleci, ligin ilk iki maçında kalesini gole kapatarak şimdiden önemli işlere imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.