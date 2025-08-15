Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise duran top organizasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın 21.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.
