Göztepe - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Berabere

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.
23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.
37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Miroshi, Sabra, Emersonn
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran, Youssef En Nesyri
Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Anderson Talisca
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Youssef En Nesyri, Jhon Duran (Fenerbahçe) - İZMİR
