Göztepe - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Berabere
Spor

Göztepe - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Berabere

Göztepe - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Berabere
16.08.2025 22:36
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe ile 0-0 eşitlikle tamamlanan bir ilk yarı oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top arka direkte Bokele'nin önüne düştü. Bokele'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Brown'a çarpıp sağ kenardan taca gitti.

23. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Olaitan'ın sol üst köşeye giden şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası sol iç bölgesinde topu alan Olaitan'ın sert şutu Yusuf'tan sekerek sağ çapraza açıldı. Juan'ın gelişine vuruşunda ise top Brown'a çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Miroshi, Sabra, Emersonn

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran, Youssef En Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kartlar: Allan, Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Youssef En Nesyri, Jhon Duran (Fenerbahçe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Gelmez:
    goztepeliler kırmızı kartı koydular birazdan gölünde koycaklar hadi bağıran len Göztepe kümeye diye haaaaaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:28
Künye
