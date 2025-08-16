Göztepe - Fenerbahçe Maçında Olaylar

SÜPER Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı. Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.
