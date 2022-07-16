Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde

16.07.2022 11:28
Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde

Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkay Atay, Hüsamettin Yener, Uğur Kaan Yıldız ve Berkin Özgür'ü kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ın peşine düştü.

Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkay Atay, Hüsamettin Yener, Uğur Kaan Yıldız ve Berkin Özgür'ü kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların sağ bek ve kanatlarda oynayabilen 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ve transferin en kısa zamanda biteceği öğrenildi.

Eskişehirspor altyapısında yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan deneyimli futbolcu, Afjet Afyonspor, Niğde Belediyespor, Nazilli Belediyespor ve Kasımpaşa'da görev aldı. Son 2 sezonunu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da geçiren Feyzi, geçen sezon 11 lig müsabakasına çıkarak 542 dakika süre aldı.


YORUMLAR
500
Kasımpaşa, Stephane Bahoken'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, Stephane Bahoken'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı Kasımpaşa, Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı
Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement