Göztepe, Furkan Bayır ile Anlaştı

Spor

SÜPER Lig ekibi Göztepe, son olarak Alanyaspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 3.5+1 yılık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İzmir ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Son olarak C. Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımımızda ise 4 kez görev aldı.

Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Öte yandan Furkan Bayır, sezonun geride kalan kısmında Alanyaspor formasıyla 2 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maça çıktı.