Göztepe, Furkan Bayır ile Anlaştı

SÜPER Lig ekibi Göztepe, son olarak Alanyaspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 3.5+1 yılık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İzmir ekibinden transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık.
Son olarak C. Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımımızda ise 4 kez görev aldı.
Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
Öte yandan Furkan Bayır, sezonun geride kalan kısmında Alanyaspor formasıyla 2 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maça çıktı.
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