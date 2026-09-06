Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Taktiksel oyunla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

İzmir ekibi, bu antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.