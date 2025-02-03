Göztepe, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer gruptaki oyuncular pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, 6 Şubat Perşembe günü 20.45'de Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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