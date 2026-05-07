Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Göztepe, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?