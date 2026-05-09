Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yenerek Avrupa Umudunu Sürdürüyor

09.05.2026 23:31
Göztepe, sezonun son iç saha maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma umudunu canlı tuttu.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Sezonun son iç saha maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov bu yıl gelişme gösterdiklerini söyledi. Bu sezon taraftarıyla buluştuğu son maçtan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılarda Bulgar teknik adam, "Bugün takım adına gerçekten iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Çok iyi oynadık. Sadece 1-1'den sonra kısa bir konsantrasyon kaybı oldu. Toparlanıp çok önemli bir galibiyet almayı başardık" dedi.

"Geçen yıl sekizinci olarak ligi tamamlamıştık, bu yıl beş veya altıncı olacağız" diyen Stoilov, "Sadece biz değil tüm Göztepe ailesi olarak gelişme gösterdik. Kesinlikle Göztepe geçen seneye göre ileri bir adım attı. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar olmasa bu başarıyı yakalayamazdık. Göztepe ailesinin desteği olmasa bu başarıya ulaşamazdık" diye konuştu.

Stoilov son hafta Samsunspor deplasmanıyla ilgili, "Oyuncularımızın üzerinde çok fazla baskı yüklemek istemiyorum ama son hafta en iyi performansımızı göstereceğiz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

RADOI: BAZI FUTBOLCULAR HAFTAYA SON KEZ FORMA GİYECEK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Matei-Mirel Radoi, Göztepe deplasmanındaki mağlubiyetin ardından bazı oyuncularına sert tepki gösterdi. "Kolay maç değildi. Beklediğimiz gibi oldu. Bizim için zor başladı" diyen Radoi, "Kötü bir gol yedik. Oyunda dengeyi kurmayı başardık ama rakibimizin sahanın her yerinde bire bir oynadığını biliyorduk. Çok kolay toplar kaybettik. İkinci yarı öncesi neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Sonucun biraz adil olmadığını düşünüyorum. Benim kariyerim açısından da iyi bir başlangıç olmadı. Oynadığımız 3 maçı kaybettik. Bulduğumuz 16 pozisyona karşılık 1 gol atabildik. Haftaya taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç var. Bizim kadar Göztepe'yi de ilgilendiren bir maç olacak. Taraftarımızla son kez buluşacağız. Bazı futbolcular da son kez Gaziantep formasını giyecekler. Mağlubiyeti kabul edebilirim ama mağlubiyetten sonra soyunma odasında üzülmeyen futbolcuları kabul etmem. Mantalitemizi değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

