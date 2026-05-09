Göztepe, Gaziantep FK'yi Yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir maç çıkardıklarını, yüksek dinamizm ve enerjik oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Çok fazla pozisyon ürettiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını aktaran Stoilov, "İyi oynadık sadece 1-1'den sonra 5 dakika orada bir konsantre kayboldu. Bunun ardından tekrar kendimizi toparladık ve aradığımız golü bulduk. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 8. olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5. veya 6. olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız." diye konuştu.

Stoilov, son maç öncesi oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemediğini, çok önemli bir maç oynayacaklarını aktardı.

Son maçta en iyi oyunlarını ve performanslarını sergileyeceklerini ifade eden Stoilov, "Şimdi oyuncularımın çok iyi bir şekilde toparlanması gerekiyor. Daha sonra Samsun'a dinlenip gideceğiz ve orada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evimizde bizi sezon boyunca inanılmaz desteklediler. Depresyonda da her zaman yanımızda oldular. Bizi asla yalnız bırakmadılar." diyerek sözlerini tamamladı.