Göztepe, Gaziantep FK'yi Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Gaziantep FK'yi Yendi

09.05.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe teknik direktörü Stoilov, 2-1'lik galibiyetin haklı olduğunu ve geçen yılın ileride olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir maç çıkardıklarını, yüksek dinamizm ve enerjik oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Çok fazla pozisyon ürettiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını aktaran Stoilov, "İyi oynadık sadece 1-1'den sonra 5 dakika orada bir konsantre kayboldu. Bunun ardından tekrar kendimizi toparladık ve aradığımız golü bulduk. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 8. olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5. veya 6. olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız." diye konuştu.

Stoilov, son maç öncesi oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemediğini, çok önemli bir maç oynayacaklarını aktardı.

Son maçta en iyi oyunlarını ve performanslarını sergileyeceklerini ifade eden Stoilov, "Şimdi oyuncularımın çok iyi bir şekilde toparlanması gerekiyor. Daha sonra Samsun'a dinlenip gideceğiz ve orada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evimizde bizi sezon boyunca inanılmaz desteklediler. Depresyonda da her zaman yanımızda oldular. Bizi asla yalnız bırakmadılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK'yi Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 00:27:36. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Gaziantep FK'yi Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.