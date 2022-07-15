Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1928 Bucaspor 'da profesyonel olduktan sonra transfer edildiği Medipol Başakşehir'de 19 yaş altı takımın kalesini koruyan Berkin Özgür, sarı-kırmızılı ekiple 1 yılı kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, genç kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.