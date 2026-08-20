Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Gençlerbirliği ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulubün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümde orta ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Kaynak: AA
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