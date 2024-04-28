Göztepe, Gençlerbirliği\'ni yenerek Süper Lig\'e yükseldi

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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepeli futbolcular, maçtan sonra sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda tüm biletlerin satıldığı müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe'nin attığı ilk golün ardından stattaki coşku arttı. Son bölümde skoru 2-0'a taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük coşku yaşadı.

Müzikler eşliğinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan futbolculara taraftarlar da eşlik etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov orta sahada "üçlü" çektirdi.

Kulüp başkanı Rasmus Ankersen de sahaya inerek teknik ekibi ve futbolcuları kutladı.

Kulüp yönetiminin hafta içinde yaptığı uyarıları dikkate alan taraftarlar olası bir ceza almamak ve şampiyonluk kutlamasını Bodrum FK maçında yapabilmek için sahaya girmedi.