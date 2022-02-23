Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

23.02.2022 15:57
Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde pazartesi günü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

Galatasaray müsabakasında forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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