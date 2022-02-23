Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde pazartesi günü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

Galatasaray müsabakasında forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.