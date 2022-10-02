Göztepe hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
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Göztepe hayal kırıklığı yarattı

02.10.2022 12:05
Göztepe hayal kırıklığı yarattı

Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından Pendikspor'un konuğu olan Göztepe, rakibine 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı.

Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından Pendikspor'un konuğu olan Göztepe, rakibine 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Milli arada Şakir Özkayımoğlu'nu teknik sorumluluk, Ekrem Dağ'ı ise yardımcı antrenörlük görevine getiren sarı-kırmızılılar yeni yapılanmaya gitmesine rağmen isteği sonucu alamadı. Göztepe, deplasmanlarda oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Dış sahada ilk hafta Sakaryaspor'u tek golle geçen Göz-Göz, Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1, Boluspor'a 1-0 ve Pendikspor'a 3-0 yenilerek zirvenin epey gerisinde kaldı. Göztepe kalecisi Ekrem Kılıçanslan da Pendik deplasmanında yediği goller nedeniyle taraftarın eleştirisine maruz kaldı.

Göztepe ile ilk maçına çıkan Şakir Özkayımoğlu, "Kötü bir günümüzdeydik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık" dedi. Tuğbey'in kırmızı kart görmesiyle oyundan iyice düştüklerini belirten Kayımoğlu, "2-0 gerideyken bir de kırmızı kart gördük. Oyun daha kötü hale geldi. Önümüzdeki haftayı bay geçeceğiz. Bunun üstesinden gelecek kaliteye teknik ekip ve takım olarak sahibiz. Elimizi taşın altına sokup gereken bütün düzenlemeyi yapmak zorundayız. Savaşçı, koşan, mücadele eden ve Göztepe armasının farkındalığını hissettiren bir takım olacağız. Göztepe camiası, taraftarı ve yönetimi bu yenilgiyi hak etmiyor. İstediğimiz takımı oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


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Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip
Kaynak: DHA

Pendikspor, Spor, Son Dakika

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