Göztepe Hedef Büyütüyor

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonun hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'nin kaptanı sol bek İsmail Köybaşı ve stoper Taha Altıkardeş takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme yenileyen Taha, çok mutlu olduğunu ve Göztepe'den ayrılmayı hiç düşünmediğini dile getirdi. 2 yıldır Göztepe formasını büyük bir gururla giydiğini belirten Taha, "Göztepe'de çok güzel bir süreç geçirdim. Trabzonspor'da 1,5 yıl çok az süre bulduktan sonra Göztepe'de sürekli forma şansı bulmak bana çok iyi geldi" dedi.

Geçen sezon Süper Lig'e renk kattıklarını belirten 21 yaşındaki savunmacı, "Biz geçen sezon Süper Lig'de yola Avrupa hedefiyle çıktık ve hedefimizi ucundan kaçırdık. Bizim için bu bir ısınmaydı. Bu yıl bunun bilinci altında çalışıyoruz. Yoğun antrenman temposuyla beraber burada da 2 hazırlık maçı yaptık. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz" diye konuştu.

İSMAİL KÖYBAŞI: BÜYÜK CAMİA HEDEFSİZ OLMAZ

Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşme yenileyen kaptan İsmail Köybaşı da sarı-kırmızılı formayı giymekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan deneyimli futbolcu, "Herkesin gelişmesini isteyen, talepkar bir hocamız var. Bu bizim için bir şans. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ufak ufak uyum da sağlayacağız. Hedefler önemli. Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu ben çok net hissediyorum ve biliyorum" yorumunu yaptı.

'İSTEKLİ VE COŞKULU OLMALIYIZ'

Her geçen gün kendilerini daha da geliştireceklerini vurgulayan İsmail, "Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber yakalamış olduğumuz ivmeyi her geçen gün artırmalı ve geliştirmeliyiz. Bunun için güzel çalışıyoruz. Kolay olmayacak bazen sabıra ihtiyacımız olacak. Bazen bir şeyleri ilk başta kazanamazsın ama son ana kadar mücadele edip orada kazanırsın. Bunun için de sabırlı, istekli ve coşkulu hareket etmeliyiz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz" cümlelerini kullandı.