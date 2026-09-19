Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor'a 34-29 yenildi

Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor'a 34-29 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 mağlup etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 13-12 önde bitirdi ve ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi.
Konuk ekip, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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