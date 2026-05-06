Göztepe İç Sahada Başarı Yakaladı
Göztepe, Süper Lig'de iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş dışında mağlubiyet yaşamayıp dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 16 maça çıkarken; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, toplayabileceği 48 puanın 28'ini hanesine yazdırmayı başardı. Böylece Göztepe; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından ligin en başarılı iç saha takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, sezonun son iç saha maçında Gaziantep FK'yi mağlup ederek taraftarı önündeki başarılı performansını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybedildi

Bu sezon taraftarı önünde etkili bir performans ortaya koyan Göztepe, sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Antalyaspor'u mağlup eden İzmir ekibi; Konyaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon yalnızca lider Galatasaray ve ikincilik mücadelesi veren Trabzonspor'a mağlup oldu.

Evinde 22 gol attı, 13 gol yedi

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynan maçlarda zaman zaman taraftarına bol gollü maçlar izleten Göztepe, evinde oynadığı 16 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İzmir ekibi, bu süreçte rakiplerinin attığı 13 gole ise engel olamadı.

Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç sahadaki 9 maçta ise kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

