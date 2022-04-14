Göztepe için kritik hafta - Son Dakika

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması ve GZT Giresunspor'un Beşiktaş karşısında kazanması halinde sezonun bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşecek.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 9. mağlubiyetini alan Göztepe, bu hafta Fenerbahçe deplasmanında ter dökecek. Ligde 27 puanla 19. sırada yer alan sarı-kırmızılıların, küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Giresunspor'la arasında 12 puan fark bulunuyor. İkili averajda da Giresunspor'a karşı üstünlüğü bulunmayan Göztepe'nin kalan 6 haftada hata yapma şansı bulunmuyor.

Ligin bitimine 5 hafta kala küme düşebilir

Göztepe, 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması halinde, gözlerini 17 Nisan Pazar günü oynanacak Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasına çevirecek. İzmir temsilcisi, Giresunspor'un muhtemel galibiyetinde ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenmesi veya Giresunspor'un Beşiktaş maçından yenilgi veya beraberlikle ayrılması halinde ise umutlarını bir sonraki haftaya taşıyabilecek. - İZMİR