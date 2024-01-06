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Göztepe, iki yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak

Göztepe, İngiliz oyuncu Romal Palmer ve Fransız futbolcu Aliou Traore ile yollarını ayırmayı planlıyor. Palmer ve Traore, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemedi ve takıma yeterli katkıyı sağlayamadı.

Göztepe, iki yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak
06.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:04
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1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, ara transferde ilk imzasını İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'e attırırken, gözler gidecek futbolculara çevirdi. Lundqvist'in yanı sıra Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya'da görev yapan stoper Heliton ve Başakşehirli golcü Keny'le de sözleşme imzalaması beklenen Sarı-kırmızılıların, iki yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracağı kaydedildi.

Göztepe'nin sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan İngiliz oyuncu Romal Palmer'ın yanı sıra Fransız futbolcu Aliou Traore'yle vedalaşmak istediği bildirildi. Geçen sezon takıma dahil olan orta saha Palmer, bu sene ise istikrarı yakalayamadı. Sadece 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 297 dakika sahada kalıp takıma gol katkısı sunamadı. Palmer gibi orta alanda forma giyen Traore de genelde yedek soyundu. Geçen yıl devre arasında Göztepe'ye gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 maçta oynadı. Sadece 3 karşılaşmada ilk 11'de görev alabilen Traore, 507 dakika sahada kalıp 2 gol attı.

Kaynak: DHA
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