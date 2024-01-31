Göztepe, İngiliz santrfor Victor Adeboyejo\'yu transfer etmek istiyor

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1'inci Lig'de 3 Şubat Cumartesi günü İzmir derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, bir yandan da golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Ara dönemde İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist ile Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi. Başakşehirli Keny transferinden sonuç alamayan Göztepe yönetimi, İngiltere 1'nci Lig temsilcisi Bolton Wanderers takımından Nijeryalı santrfor Victor Adeboyejo'yu göndemine aldı.

İngiliz basını da Göztepe'nin 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğine dair haberler yayınladı. Adeboyejo konusunda son kararı teknik direktör Satinimir Stoilov'un vereceği kurmayların alternatif isimleri de listesinde tuttuğu kaydedildi. Leyton Orient'te futbola başlayan Nijeryalı forvet, Margate, Barnsley, Cambridge United, Bristol Rovers, Burton Albion ve son olarak Bolton Wanderers'ta görev yaptı. Bu sezonun ilk devresinde Bolton'da 25 lig maçına çıkan Adeboyejo 8 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı.