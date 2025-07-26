YENİ sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni adresi Alsancak oldu. Maçlarını daha önce Bornova'da oynayan sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."
Son Dakika › Spor › Göztepe Kadın Voleybol Takımı Alsancak'a Taşınıyor - Son Dakika
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